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Під Запоріжжям спецназ СБУ одним ударом знищив кілька десятків окупантів

Фото: спецназ СБУ знищив з дрону 82 окупанти у Запорізькій області (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили одразу 82 окупанти. Десятки російських солдатів, що зібралися біля БТР, було вбито одним ударом з дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови МВС Антона Геращенка.

"Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - 82 орків", - йдеться у повідомленні.

Геращенко підрахував, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тис. російської техніки.

Нагадаємо, за даними на 29 травня, ЗСУ знищили вже 30 150 російських військових.

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