Под Запорожьем оккупанты поселяются в школах, прикрываясь детьми как "живым щитом"

Российские оккупанты пытаются прикрываться детьми как "живым щитом", поселяясь в школах, где буквально в этом же здании учатся дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время, когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника", - говорится в сообщении.
Как добавляют военные, поэтому российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.
"Учебный процесс начался с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия", - отмечают в Генштабе.
Как сообщалось, ранее украинцев предупреждали про то, что РФ может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области в контексте недавнего указания президента РФ Владимира Путина взять все школы, в частности, Донецкой области под вооруженную охрану в день первого звонка.
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