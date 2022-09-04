Під Запоріжжям окупанти оселяються у школах, прикриваючись дітьми як "живим щитом"

Російські окупанти намагаються прикриватись дітьми як "живим щитом", поселяючись в школах, де буквально в цій же будівлі вчаться діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники, а у подвір’ї школи розміщена військова техніка противника", - йдеться в повідомленні.
Як додають військові, ось чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях.
"Навчальний процес розпочався з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття", - наголошують в Генштабі.
Як повідомлялося, раніше українців попереджали про те, що РФ може готувати провокацію на 1 вересня у школах захоплених міст Донецької області у контексті нещодавньої вказівки президента РФ Володимира Путіна взяти усі школи, зокрема Донецької області під озброєну охорону у день першого дзвінка.
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