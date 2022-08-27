Под Запорожьем нашли повешенным "начальника полиции" оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской области Сергея Братчука Telegram -канале.

"Его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации", - рассказал он, ссылаясь на соцсети.

Что известно об Андрее Рыжкове

Он когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После ухода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".