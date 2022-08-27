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Под Запорожьем нашли повешенным "начальника полиции" оккупантов

Фото: под Запорожьем нашли повешенным гауляйтера Михаловки Андрея Рыжкова (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированной Михайловке Запорожской области снова ликвидировали коллаборанта. Андрея Рыжкова, бывшего местного "начальника полиции", нашли повешенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской области Сергея Братчука Telegram-канале.

"Его нашли повешенным в петле. Но окончательно пока источники не подтвердили. Поэтому пока в режиме ожидания официальной информации", - рассказал он, ссылаясь на соцсети.

Что известно об Андрее Рыжкове

Он когда-то был украинским пограничником. Приносил присягу на верность украинскому народу. После ухода в отставку даже основал общественную организацию с патриотическим названием "Пограничники Михайловщины".

Как сообщалось, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) произошел очередной взрыв 26 августа. На этот раз подорвали автомобиль "замначальника ГАИ" Александра Колесникова. Он скончался в больнице.

Напомним, в начале августа сообщалось и о взрыве возле захваченного городского отдела полиции Бердянска.

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Запорожская область