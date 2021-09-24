В Запорожье завершилось обновление отделения экстренной медицинской помощи

Обновленное отделение предоставляет горожанам возможность в режиме 24/7 за считанные минуты пройти комплексное обследование и получить полный комплекс высококачественных медицинских услуг.

"В обновленном приемном отделении переструктурировали пространство, оборудовали специальные помещения для тяжелой медицинской техники, разместили палаты разного профиля: инфекционные изоляторы, койки интенсивной терапии. Для безопасности пациентов в каждой из палат дополнительно установили кнопки вызова медсестры и камеры наблюдения. Есть также экстренная операционная", - говорится в сообщении ОГА.

Обновление областной клинической больницы - составляющая проекта по созданию единого медицинского хаба, в который войдут также расположенные неподалеку от нее несколько медицинских учреждений, медицинский колледж, ряд кафедр Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования.