У Запоріжжі завершилося оновлення відділення екстреної медичної допомоги

Відновлене відділення надає містянам можливість у режимі 24/7 за лічені хвилини пройти всебічне обстеження та отримати повний комплекс високоякісних медичних послуг.

"В оновленому приймальному відділенні переструктурували простір, обладнали спеціальні приміщення для важкої медичної техніки, розмістили палати різного профілю: інфекційні ізолятори, ліжка інтенсивної терапії. Для безпеки пацієнтів у кожній з палат додатково встановили кнопки виклику медсестри та камери спостереження. Є також екстрена операційна", - йдеться у повідомленні ОДА.

Оновлення обласної клінічної лікарні - складова проєкту зі створення єдиного медичного хабу, до якого увійдуть також розташовані неподалік від неї кілька медичних закладів, медичний коледж, низка кафедр Запорізького державного медичного університету та Запорізької медичної академії післядипломної освіти.