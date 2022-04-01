UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожье вводят усиленный комендантский час

Фото: В Запорожье вводят усиленный комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожье вводится усиленный комендантский час. Он начнет действовать в 20:00 2 апреля, а завершиться в 5:00 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.

"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20:00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5:00", - говорится в сообщении.

При этом в ОГА добавили, что в это время не нужно выходить на улицу и другие общественные места.

Отмечается, что находится на улице могут только те, у кого есть специально выданный пропуск и удостоверение личности.

"Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - говорится в сообщении.

Война России против Украины длится тридцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеКомендантский часВойна России против Украины