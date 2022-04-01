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У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину

Фото: у Запоріжжі вводять посилену комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі вводиться посилена комендантська година. Він почне діяти в 20:00 2 квітня, а завершиться в 5:00 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької ОДА.

"У м. Запоріжжі комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ОДА додали, що в цей час не потрібно виходити на вулицю та інші громадські місця.

Відзначається, що знаходиться на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.

"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону", - йдеться в повідомленні.

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ЗапоріжжяКомендантська годинаВійна Росії проти України