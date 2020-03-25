В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию

Коронавирус уже в Запорожье, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе. Об этом заявил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook.

Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости", - заявил он.

Напомним, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

Кроме того, положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока.

Вместе с тем напомним, что в Китае зафиксировали первую смерть от нового хантавируса. Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.