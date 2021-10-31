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Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте, но не для всех: что изменится

Автор: Анастасия Рокитна

Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте. С 1 ноября можно будет пользоваться общественным транспортом только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал секретаря горсовета Анатолия Куртева.

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал он.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

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