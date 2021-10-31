Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у транспорті, але не для всіх: що зміниться

Таке рішення на сьогоднішньому засіданні прийняла місцева комісія з ТЕБ і НС.

Ввести додаткові обмеження міська влада вирішила через різке зростання кількості захворюваності та смертності від коронавірусу, а також через недотримання городянами умов карантину.

"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний тільки тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав він.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада і не відносяться до дітей і підлітків до 18 років.