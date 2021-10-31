ru ua
Вс, 31 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте, но не для всех: что изменится

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 31 октября 2021 15:17
Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте, но не для всех: что изменится Фото: Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Запорожье вводит ограничение на проезд в транспорте. С 1 ноября можно будет пользоваться общественным транспортом только с COVID-сертификатом или негативным тестом на COVID-19 или справкой о выздоровлении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал секретаря горсовета Анатолия Куртева.

Такое решение на сегодняшнем заседании приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Ввести дополнительные ограничения городские власти решили из-за резкого роста количества заболеваемости и смертности от коронавируса, а также из-за несоблюдения горожанами условий карантина.

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или справку о выздоровлении от COVID-19", - написал он.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с 1 ноября и не относятся к детям и подросткам до 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Карантин
NEWS
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами