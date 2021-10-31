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Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у транспорті, але не для всіх: що зміниться

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Запоріжжя, Неділя 31 жовтня 2021 15:17
Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у транспорті, але не для всіх: що зміниться Фото: Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у транспорті. З 1 листопада можна буде користуватися громадським транспортом тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал секретаря міськради Анатолія Куртєва.

Таке рішення на сьогоднішньому засіданні прийняла місцева комісія з ТЕБ і НС.

Ввести додаткові обмеження міська влада вирішила через різке зростання кількості захворюваності та смертності від коронавірусу, а також через недотримання городянами умов карантину.

"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний тільки тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією або двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав він.

Додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада і не відносяться до дітей і підлітків до 18 років.

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