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В Запорожье ввели комендантский час до 21 марта: когда начнется

Фото: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Артем Горовенко

В Запорожье с сегодняшнего вечера вводится усиленный комендантский час. Он продлится с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"В соответствии с решениями военного командования в Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 до 06:00 часов 21 марта 2022 года. Просим отнестись с пониманием", - отметил он.

Напомним, ранее изменили продолжительность комендантского часа в Черкасской области. В частности, в Черкассах и Умани он действует с 21:30 до 06:00, в остальных населенных пунктах региона с 20:00 до 6:00.

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ЗапорожьеКомендантский часВойна России против Украины