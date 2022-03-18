В Черкасской области изменили длительность комендантского часа: в каких городах

С сегодняшнего дня, 18 марта в Черкасской области меняют продолжительность комендантского часа. Однако в Черкассах и Умани она будет отличаться род остальных населенных пунктов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Черкасской ОГА.

По словам главы Черкасской ОГА Игоря Табуреца, как в Черкассах, так и в Умани комендантский час будет начинаться в 21:30 и продлится до 06:00.

На остальной территории области комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00. Изменения вступают в силу сегодня.

"Напоминаю, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах и на улице. Исключение - сигнал тревоги", - отметил Табурец.

Напомним, вчера в Сумской области изменили время комендантского часа.

Отметим, в Украине продлено военное положение с 26 марта еще на 30 дней.

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