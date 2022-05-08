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Запорожье временно закрывают на выезд: как будут работать эвакуационные коридоры

Фото: Запорожье временно закрывают на выезд (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Выезд из Запорожья временно ограничат из-за большой очереди машин к нему. Эвакуационные коридоры в направлении города будут работать только на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"В связи с напряженной ситуацией безпековою, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожье будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, что ждут на въезд уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен. Просим отнестись с пониманием", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также власти Запорожской области решили ввести затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Он будет действовать с 8 по 9 мая.

При этом ранее в регионе затяжной комендантский час на 8-10 мая было введено только в Запорожье.

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ЗапорожьеэвакуацияЗапорожская область