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В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более 100 тысяч гривен

Автор: Сергей Пышкин

Шевченковский районный суд г. Запорожья признавал виновной водителя электросамоката в результате ее наезда на человека во время движения. С обвиняемой была взыскана компенсация в размере 127 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на государственный реестр судебных решений.

Согласно данным следствия, женщина двигалась по пешеходному тротуару. В результате наезда, пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

В частности, во время рассмотрения дела, суд признал электросамокат транспортным средством, которое применяется для перевозки людей и оборудован специальными механизмами.

В соответствии со ст. 291 Уголовного кодекса Украины обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы, однако с освобождением от его отбытия на основании ст. 75.

Также суд принял гражданский иск о взыскании с обвиняемой:

  • 102 тыс. гривен материального ущерба;

  • 23 тыс. гривен морального вреда;

  • 2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.

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ЗапорожьеэлектросамокатСуд