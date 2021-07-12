В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более 100 тысяч гривен

Шевченковский районный суд г. Запорожья признавал виновной водителя электросамоката в результате ее наезда на человека во время движения. С обвиняемой была взыскана компенсация в размере 127 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на государственный реестр судебных решений .

Согласно данным следствия, женщина двигалась по пешеходному тротуару. В результате наезда, пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

В частности, во время рассмотрения дела, суд признал электросамокат транспортным средством, которое применяется для перевозки людей и оборудован специальными механизмами.

В соответствии со ст. 291 Уголовного кодекса Украины обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы, однако с освобождением от его отбытия на основании ст. 75.

Также суд принял гражданский иск о взыскании с обвиняемой: