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У Запоріжжі водія електросамокату оштрафували на понад 100 тисяч гривень

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Запоріжжя , Понеділок 12 липня 2021 22:45
У Запоріжжі водія електросамокату оштрафували на понад 100 тисяч гривень Фото: у Запоріжжі водія електросамокату оштрафували через наїзд на людину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Шевченківський районний суд м.Запоріжжя визнавав винним водія електросамокату внаслідок його наїзду на жінку під час руху. З обвинуваченого було стягнуто компенсацію у розмірі 127 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на державний реєстр судових рішень.

Згідно зі слідством відомо, що чоловік рухався по пішохідному тротуару. Внаслідок наїзду на потерпілу, жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Зокрема, під час розгляду справи, суд визнав електросамокат транспортним засобом, який застосовується для перевезення людей та обладнаний спеціальними механізмами.

Відповідно до ст. 291 Кримінального кодексу України обвинуваченому призначили покарання у вигляді позбавлення волі, однак зі звільненням від його відбуття на підставі ст. 75.

Також суд ухвалив цивільний позов стосовно стягнення з обвинуваченого:

  • 102 тис. гривень матеріальної шкоди;

  • 23 тис. гривень моральної шкоди;

  • 2 тис. гривень витрат на правничу допомогу.

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