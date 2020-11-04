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В Запорожье вновь отменили льготный проезд для пенсионеров из-за карантина

Автор: Роман Тверденко

В Запорожье вернули ограничения на проезд для льготных категорий граждан в общественном транспорте. Вновь отменены льготы для пенсионеров.

Об этом сообщается в решении Запорожского горсовета.

Льготы на проезд для пенсионеров вернули с целью ограничить передвижение пожилых людей во время карантина и разгрузить общественный транспорт, в котором сейчас разрешено заполнять только сидячие места.

При этом останется льготным проезд для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, ветеранов АТО/ООС, ветеранов МВД и полиции, ветеранов Второй мировой войны, военнослужащих и членов их семей и людей с инвалидностью.

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Весной в Запорожье, как и во многих других городах, также отменяли льготный проезд для пенсионеров. Летом ограничение сняли.

Напомним, что Запорожье уже вторую неделю находится в "оранжевой" зоне карантина из-за ухудшения заболеваемости COVID.

Сегодня стало известно, что в Украине в десяти областях больничные койки для пациентов с коронавирусом загружены более чем на 70%. В среднем по стране заняты 66,8% таких кроватей.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие для введения локдауна в Украине.

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