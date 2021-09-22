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В Запорожье на территории университета произошел взрыв: в полиции рассказали подробности

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье сегодня, 22 сентября, прогремел взрыв на территории Запорожского государственного медицинского университета. По данным полиции, инцидент произошел во время очистки канализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый Запорожский".

Как рассказали правоохранители, во время работ по очистке канализации произошел взрыв баллона с кислородом. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они проводят осмотр спецтранспорта и самого места взрыва, опрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: место взрыва в Запорожье

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ВзрывЗапорожье