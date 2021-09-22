В Запорожье на территории университета произошел взрыв: в полиции рассказали подробности

Как рассказали правоохранители, во время работ по очистке канализации произошел взрыв баллона с кислородом. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они проводят осмотр спецтранспорта и самого места взрыва, опрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: место взрыва в Запорожье