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У Запоріжжі на території університету стався вибух: у поліції розповіли подробиці

Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Запорізького державного медичного університету. За даними поліції, інцидент стався під час очищення каналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший Запорізький".

Як розповіли правоохоронці, під час робіт з очищення каналізації стався вибух балона з киснем. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони проводять огляд спецтранспорту та самого місця вибуху, опитують свідків та вилучають записи з камер відеоспостереження.

Фото: місце вибуху в Запоріжжі

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ВибухЗапоріжжя