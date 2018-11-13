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В Запорожье суд обязал напавшего на съемочную группу "24 канала" возместить ущерб

Новости » Общество    13.11.2018 - 20:43
В Запорожье суд обязал напавшего на съемочную группу "24 канала" возместить ущерб
Иллюстративное фото (facebook.comOmelchukGroup)

Приговор суда еще не набрал законной силы

Заводской районный суд Запорожья вынес приговор мужчине, которого обвиняли в нападении на съемочную группу "24 канала" - обязал его возместить 68 тыс. гривен  ущерба и назачил три месяца ареста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судову владу України".

Как сообщается, 15 февраля 2018 года журналист и оператор "24 канала" снимали сюжет, находясь вблизи проходной ЗГП "Кремнийполимер".

После того, как журналисты закончили съемку и сели в машину, представитель охраны завода напал на представителя СМИ, пытаясь забрать камеру с отснятым материалом. Затем съемочная группа вызвала полицию.

"Приговор суда еще не набрал законной силы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Европейского парламента Антонио Таяни ранее сообщил, что за последние 12 лет во всем мире было убито более 1000 журналистов.

Также Европарламент выступает за введение европейского эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии после убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как писало РБК-Украина ранее, в Словакии полиция задержала одного подозреваемого в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.

Добавим также, в Болгарии убили телеведущую Викторию Маринову, которая разоблачала махинации со средствами ЕС. Согласно расследованию, к махинациям могут быть причастны люди из высшего руководства государства. Позже стало известно, что девушку изнасиловали перед смертью.

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