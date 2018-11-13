У Запоріжжі суд зобов'язав нападника на знімальну групу "24 каналу" відшкодувати збиток

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Вирок суду ще не набрав законної сили

Заводський районний суд м. Запоріжжя ухвалив вирок чоловіку, якого обвинувачували у нападі на знімальну групу "24 каналу" - зобов'язав його відшкодувати 68 тис. гривень та призначив три місяці арешту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судову владу України".

Як повідомляється, 15 лютого 2018 року журналіст та оператор "24 каналу" знімали сюжет, перебуваючи поблизу прохідної ЗДП "Кремнійполімер".

Після того, як журналісти завершили зйомку та сіли в машину, представник охорони заводу напав на представника ЗМІ, намагаючись забрати камеру з відзнятим матеріалом. Потім знімальна група викликала поліцію.

"Вирок суду ще не набрав законної сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні раніше повідомив, що за останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів.

Також Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Як писало РБК-Україна раніше, в Словаччині поліція затримала принаймні одного підозрюваного у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої.

Додамо також, в Болгарії вбили телеведучу Вікторію Марінову, яка викривала махінації з коштами ЄС. Згідно з розслідуванням, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави. Пізніше стало відомо, що дівчину згвалтували перед смертю.