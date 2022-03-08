В Запорожье создан гуманитарный координационный центр

Главная задача центра - координировать все вопросы гуманитарной помощи по группе "Метинвест".

"Запорожсталь на горячей консервации, мы не работаем. Сейчас занимаемся больше гуманитарными задачами. Организовали штаб по приему гуманитарной помощи из всех регионов Украины. Сортируем, формируем фуры, грузим их и готовим к отправке для города Мариуполь. Это основной приоритет для нас - поддержка города Мариуполя и поддержка наших коллег металлургов там", - подчеркнул он.

По словам Мироненко, ситуация в Запорожье в целом стабильная, боевые действия происходят где-то на расстоянии 30-40 км от города.

Напомним, сегодня из Запорожья вышла колонна гуманитарной помощи Мариуполю с продуктами и лекарствами. Однако из-за боев грузовики остановились в городе Орехов.

Как ранее сообщалось, Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи передал больницам Запорожской области. Это прежде всего антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.

Все закупки координируются с Минздравом, поэтому медикаменты распределяются в государственные клиники.