В Запоріжжі створено гуманітарний координаційний центр

Головне завдання центру - координувати всі питання гуманітарної допомоги по групі "Метінвест".

"Запоріжсталь на гарячій консервації, ми не працюємо. Зараз займаємося більше гуманітарними завданнями. Організували штаб з прийому гуманітарної допомоги з всіх регіонів України. Сортуємо, формуємо фури, грузимо їх і готуємо до відправки для міста Маріуполь. Це основний пріоритет для нас - підтримка міста Маріуполя та підтримка наших колег металургів там", - підкреслив він.

За словами Мироненко, ситуація в Запоріжжі в цілому стабільна, бойові дії відбуваються десь на відстані 30-40 км від міста.

Нагадаємо, сьогодні із Запоріжжя вийшла колона гуманітарної допомоги Маріуполю з харчами та ліками. Однак через бої вантажівки зупинились у місті Оріхів.

Як раніше повідомлялось, Фонд Ріната Ахметова передав понад 40 тисяч одиниць медикаментів для екстреної допомоги передав лікарням Запорізької області. Це передусім антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та багато іншого.

Всі закупи координуються із МОЗ, тож медикаменти розподіляються у державні клініки.