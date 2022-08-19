В Запорожье сообщают о взрывах

Жители Запорожья в пятницу, 19 августа, сообщают о взрывах. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание inform.zp.ua.
"В Запорожье слышны взрывы. Без паники! Соблюдайте спокойствие и находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram призвал жителей города пройти к укрытиям.
Обновлено в 14:00
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что взрывы связаны с работой ПВО. По его словам, жертв нет, подробности уточняются.
Стоит отметить, что в 13:02 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.
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