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Запорожье сокращает комендантский час. Продлят работу транспорта и ресторанов

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Запорожье, Четверг 19 мая 2022 12:59
Запорожье сокращает комендантский час. Продлят работу транспорта и ресторанов Фото: комендантский час в Запорожье будет сокращен (t me UA_National_Police)
Автор: Александр Мороз

С 20 мая в Запорожье будет сокращена длительность комендантского часа. Он будет длиться с 22:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

"По инициативе областной военной администрации по согласованию с военным командованием в Запорожье с 20 мая сдвигается время начала комендантского часа! С завтрашнего дня комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра", - говорится в сообщении.

Отметим, еще сегодня комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00.

Также сообщается, что Запорожскому городскому совету поручили решить вопросы работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продления работы общественного транспорта и заведений общественного питания.

Напомним, ранее Сумская область тоже перешла на комендантский час с 22:00 до 5:00.

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Запорожье Комендантский час
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