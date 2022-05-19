Запоріжжя скорочує комендантську годину. Продовжать роботу транспорту та ресторанів
З 20 травня в Запоріжжі буде скорочено тривалість комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 5:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
"З ініціативи обласної військової адміністрації за погодженням з військовим командуванням у Запоріжжі з 20 травня зсувається час початку комендантської години! Із завтрашнього дня комендантська година буде починатися о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, ще сьогодні комендантська година діятиме з 21:00 до 5:00.
Також повідомляється, що Запорізькій міській раді доручили вирішити питання роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування.
Нагадаємо, раніше Сумська область теж перейшла на комендантську годину з 22:00 до 5:00.
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