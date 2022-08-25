В Запорожье слышали взрывы: что известно

В четверг, 25 августа, в Запорожье прогремели взрывы. Предварительно, это были звуки прилетов по населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

"Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения", - написал он.

При этом в горсовете отмечают, что в самом Запорожье прилеты не зафиксированы.