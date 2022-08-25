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У Запоріжжі чули вибухи: що відомо

Фото: у Запоріжжі чули вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 25 серпня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. Попередньо, це були звуки прильотів по населених пунктах Запорізького та Василівського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"Сьогодні в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по декількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - написав він.

При цьому в міськраді відзначають, що в самому Запоріжжі Прильоти не зафіксовані.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура міста.

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ЗапоріжжяВибух