У Запоріжжі чули вибухи: що відомо

У четвер, 25 серпня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. Попередньо, це були звуки прильотів по населених пунктах Запорізького та Василівського районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.
"Сьогодні в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по декількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - написав він.
При цьому в міськраді відзначають, що в самому Запоріжжі Прильоти не зафіксовані.
Нагадаємо, в ніч на 24 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура міста.
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