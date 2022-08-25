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В Запорожье слышали взрывы: что известно

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Запорожье, Четверг 25 августа 2022 11:59
В Запорожье слышали взрывы: что известно Фото: в Запорожье слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 25 августа, в Запорожье прогремели взрывы. Предварительно, это были звуки прилетов по населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация требует уточнения", - написал он.

При этом в горсовете отмечают, что в самом Запорожье прилеты не зафиксированы.

Напомним, в ночь на 24 августа российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура города.

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