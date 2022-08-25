ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі чули вибухи: що відомо

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 25 серпня 2022 11:59
У Запоріжжі чули вибухи: що відомо Фото: у Запоріжжі чули вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 25 серпня, в Запоріжжі прогриміли вибухи. Попередньо, це були звуки прильотів по населених пунктах Запорізького та Василівського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"Сьогодні в місті були чутні вибухи. За попередніми даними, це були звуки прильотів по декількох населених пунктах Запорізького та Василівського районів. Інформація потребує уточнення", - написав він.

При цьому в міськраді відзначають, що в самому Запоріжжі Прильоти не зафіксовані.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура міста.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вибух
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження