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В Запорожье сильный снегопад. Авиарейсы отменяют и переносят

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Вторник 28 декабря 2021 18:41
В Запорожье сильный снегопад. Авиарейсы отменяют и переносят Фото: в Запорожье из-за снегопада отменяют и переносят авиарейсы (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Запорожье накрыл сильный снегопад. В связи с этим городской аэропорт отменяет и переносит авиарейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аэропорта.

В частности, сегодня были отменены два рейса из Стамбула, которые должны были прибыть в аэропорт в 8:55 и 13:45. При этом отменили три дневных рейса из Запорожья в Турцию и Египет.

В то же время рейс в египетский Шарм-эль-Шейх, вылет которого был запланирован из Запорожья в 8 утра, задерживается по меньшей мере на 12 часов.

Кроме того, запорожский аэропорт не смог принять утренний рейс авиакомпании SkyUp из Египта. Его перенаправили на посадку в Харьков.

При этом вечерние рейсы в Запорожье из Киева пока не отменили - они все еще есть в расписании.

Фото: в Запорожье из-за снегопада отменяют и переносят авиарейсы (ozh.aero)

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