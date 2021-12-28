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У Запоріжжі сильний снігопад. Авіарейси скасовують і переносять

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Вівторок 28 грудня 2021 18:41
У Запоріжжі сильний снігопад. Авіарейси скасовують і переносять Фото: у Запоріжжі через снігопад скасовують і переносять авіарейси (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Запоріжжя накрив сильний снігопад. У зв'язку з цим міський аеропорт скасовує і переносить авіарейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аеропорту.

Зокрема, сьогодні були скасовані два рейси зі Стамбула, які повинні були прибути в аеропорт о 8:55 і 13:45. При цьому скасували три денних рейси із Запоріжжя до Туреччини і Єгипту.

Разом з тим рейс в єгипетський Шарм-ель-Шейх, виліт якого був запланований із Запоріжжя о 8 ранку, затримується щонайменше на 12 годин.

Крім того, Запорізький аеропорт не зміг прийняти ранковий рейс авіакомпанії SkyUp з Єгипту. Його перенаправили на посадку до Харкова.

При цьому вечірні рейси в Запоріжжя з Києва поки не скасували - вони все ще є в розкладі.

Фото: у Запоріжжі через снігопад скасовують і переносять авіарейси (ozh.aero)

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