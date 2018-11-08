В Запорожье СБУ блокировала вывоз деталей к авиадвигателям для военных самолетов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Мужчина пытался переправить двигатели к Восточной Азии международной курьерской службой доставки

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконный вывоз комплектующих к двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что такие комплектующие относятся к категории товаров военного назначения и подлежат обязательному экспортному контролю. Детали авиадвигателей житель Запорожья пытался переправить в Восточной Азии одной из международных курьерских служб доставки.

Сотрудники СБУ изъяли посылку после ее передачи почтовой службе. В ходе обысков дома у мужчины оперативники задокументировали отсутствие у "торговца" разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на международные отправления этой группы товаров.

Фото: детали авиадвигателей (СБУ)

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других причастных к противоправной деятельности лиц", - отметили в СБУ.

Напомним, по данным военной разведки Украины, недавно российские оккупационные администрации разослали письма транспортным компаниям Донбасса с требованием предоставить необходимые запчасти для ремонта неисправной боевой техники боевиков.