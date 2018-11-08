У Запоріжжі СБУ блокувала вивезення деталей до авіадвигунів для військових літаків

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Чоловік намагався переправити двигуни до Східної Азії міжнародною кур'єрською службою доставки

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували незаконне вивезення комплектуючих до двигунів, які використовуються у військовій та цивільній авіації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Зазначається, що такі комплектуючі відносяться до категорії товарів військового призначення та підлягають обов'язковому експортному контролю. Деталі до авіадвигунів мешканець Запоріжжя намагався переправити до Східної Азії однією із міжнародних кур’єрських служб доставки.

Співробітники СБУ вилучили посилку після її передачі до поштової служби. У ході обшуків вдома у чоловіка оперативники задокументували відсутність у "торгівця" дозволу Державної служби експортного контролю України на міжнародні відправлення цієї групи товарів.

Фото: деталі до авіадвигунів (СБУ)

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення походження вилучених товарів військового призначення та інших причетних до протиправної діяльності осіб", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, за даними выйськової розвідки України, нещодавно російські окупаційні адміністрації розіслали листи транспортним компаніям Донбасу з вимогою надати необхідні запчастини для ремонту несправної бойової техніки бойовиків.