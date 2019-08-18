В Запорожье разоблачили агента ГРУ на стратегическом авиазаводе

В Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе "МиГремонт" и передавал России секретные данные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что у задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией. По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора - им является офицер ГРУ Сергей Казачков.

Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они меняли уникальный идентификационный код.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы.

Как сообщается, жителя Запорожья завербовали в оккупированном Крыму и заставили собирать разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в области.