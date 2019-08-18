У Запоріжжі викрили агента ГРУ на стратегічному авіазаводі

У Запоріжжі викрили агента російського Головного управління розвідки, який працював на стратегічному завод "Мігремонт" і передавав Росії секретні дані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Повідомляється, що у затриманого Олексія Лазаренка на флешці знайшли фото ударних українських винищувачів. Уточнюється, що він був завербований п'ять років тому і мав доступ до військових таємниць, а затримали його влітку на кордоні з Росією. За даними слідства, він намагався виїхати в РФ до куратора з новими даними про завод. Також українська сторона називає ім'я куратора - їм є офіцер ГРУ Сергій Козачков.

Завербованому шпигуну для кодування повідомлень видали ноутбук з шифрувальної програмою та два телефони, які неможливо було відстежити, так як після відправки інформації, вони змінювали унікальний ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України викрили колишнього співробітника МВС, який працював на російські спецслужби.

Як повідомляється, жителя Запоріжжя завербували в окупованому Криму і змусили збирати розвідувальні відомості про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в області.