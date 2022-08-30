В Запорожье раздаются взрывы

Сообщается, что прогремело несколько взрывов, в городе были видны мощные вспышки. При этом оповещение о воздушной тревоге не сработало, в приложении тоже.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", - обратился через Telegram секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев.

Обновлено от 23:10

Как оказалось, это была работа средств противовоздушной обороны.

"Звуки взрывов, которые вы сегодня слышали, это работа ПВО Вооруженных сил Украины. Сохраняйте спокойствие и верьте нашим воинам!", - отметил Куртев.