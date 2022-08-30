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У Запоріжжі лунають вибухи

Фото: увечері в Запоріжжі знову чутні вибухи (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Увечері 30 серпня знову лунають вибухи в Запоріжжі. На даний момент детальної інформації немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "ЗаБор".

Повідомляється, що прогриміло кілька вибухів, в місті було видно потужні спалахи. При цьому оповіщення про повітряну тривогу не спрацювало, в додатку теж.

"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там!",- звернувся через Telegram секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.

Оновлено від 23:10

Як виявилось, це була робота засобів протиповітряної оборони.

"Звуки вибухів, які ви сьогодні чули, це робота ППО Збройних сил України. Зберігайте спокій та вірте нашим воїнам!", - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті нічного обстрілу Запоріжжя були пошкоджено 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків, постраждали п'ять мирних жителів.

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ЗапоріжжяВибух