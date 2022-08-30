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В Запорожье раздаются взрывы

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Запорожье, Вторник 30 августа 2022 22:19
В Запорожье раздаются взрывы Фото: вечером в Запорожье снова слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Вечером 30 августа снова раздаются взрывы в Запорожье. На данный момент детальной информации нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "ЗаБор".

Сообщается, что прогремело несколько взрывов, в городе были видны мощные вспышки. При этом оповещение о воздушной тревоге не сработало, в приложении тоже.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", - обратился через Telegram секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев.

Обновлено от 23:10

Как оказалось, это была работа средств противовоздушной обороны.

"Звуки взрывов, которые вы сегодня слышали, это работа ПВО Вооруженных сил Украины. Сохраняйте спокойствие и верьте нашим воинам!", - отметил Куртев.

Напомним, на прошлой неделе в результате ночного обстрела Запорожья были повреждены 9 многоэтажных и 40 частных домов, пострадали пять мирных жителей.

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