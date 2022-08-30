У Запоріжжі лунають вибухи
Увечері 30 серпня знову лунають вибухи в Запоріжжі. На даний момент детальної інформації немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал "ЗаБор".
Повідомляється, що прогриміло кілька вибухів, в місті було видно потужні спалахи. При цьому оповіщення про повітряну тривогу не спрацювало, в додатку теж.
"Терміново! Ідіть до найближчих до вас укриттів і перебуваєте там!",- звернувся через Telegram секретар Запорізької обласної ради Анатолій Куртєв.
Оновлено від 23:10
Як виявилось, це була робота засобів протиповітряної оборони.
"Звуки вибухів, які ви сьогодні чули, це робота ППО Збройних сил України. Зберігайте спокій та вірте нашим воїнам!", - зазначив Куртєв.
Нагадаємо, минулого тижня в результаті нічного обстрілу Запоріжжя були пошкоджено 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків, постраждали п'ять мирних жителів.
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