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У Запоріжжі ракети пошкодили будинки та ТЦ. Росія запевняє, що знищила цехи "Мотор Січі"

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Запоріжжя, Середа 25 травня 2022 12:00
У Запоріжжі ракети пошкодили будинки та ТЦ. Росія запевняє, що знищила цехи "Мотор Січі" Фото: Росія заявляє, що знищила ракетами цехи Мотор Січі у Запоріжжі (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетного обстрілу у Запоріжжі пошкоджені будинки та торговий центр. Тимчасом в Росії заявляються, що нібито знищили цехи заводу "Мотор Січ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА та Міноборони РФ.

"Сьогодні, 25 травня 2022 року, о 05:13 російські війська здійснили пуск чотирьох крилатих ракет по Запоріжжю. Одну із них збила наша ППО. Інші три атакували два райони міста, по цивільних об'єктах у Шевченківському районі та торговому центрі в Олександрівському районі. Щонайменше 62 будинки було пошкоджено у приватному секторі", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що один громадянин загинув. Ще троє жителів отримали поранення.

Водночас в Міноборони Росії запевняють, що ліквідували цехи "Мотор Січі", які нібито випускали комплектуючі для військової авіації.

"Високоточними ракетами великої дальності повітряного та морського базування у місті Запоріжжі знищено виробничі цехи заводу "Мотор Січ", що випускали авіаційні двигуни для бойової авіації повітряних сил України, у тому числі безпілотних літальних апаратів", - заявили в Міноборони РФ.

Раніше ми повідомляли про ракетний обстріл Запоріжжя, який стався зранку 25 травня.

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Запоріжжя Війна Росії проти України Мотор Сич
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