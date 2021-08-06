В Запорожье прошел митинг из-за действий депутатов горсовета

Люди выступили в поддержку городского головы Запорожья Владимира Буряка, который вместе со своей партией "Единение" противостоит коалиции депутатов, сложившейся в Запорожском городском совете. Депутаты горсовета уже два месяца игнорируют сессии городского совета, из-за чего в Запорожье заблокировано принятие важных вопросов и решений.

Среди главных проблем - выплаты зарплат работникам медицинской и образовательной отрасли и другим бюджетникам, выделение средств на поддержку льготников (пожилых людей, детей погибших в АТО и ООС военных), финансирование ремонта дорог, домов, в частности на ул. Сержанта Медведева, 7, где на днях произошел пожар, и многие другие.

Участники митинга заявили, что депутаты должны работать, и призвали руководство партий на центральном уровне применить к однопартийцам все возможные методы воздействия и вернуть в сессионный зал своих депутатов, избранных в Запорожском городском совете.

Противостояние в Запорожском городском совете повлекло увольнение Владимиром Буряком секретаря городского совета Анатолия Куртева. Буряк мотивировал свои действия тем, что Анатолий Куртев нарушил антикоррупционное законодательство и внес неправдивую информацию в своей декларации.

По закону мэр города был обязан уволить секретаря горсовета, что он и сделал, отметив, что квота на должность секретаря остается за фракцией "Слуга народа", которая до этого предложила кандидатуру Куртева на эту должность.