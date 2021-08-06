В Запорожье прошел митинг из-за действий депутатов горсовета
В Запорожье прошел митинг из-за действий депутатов городского совета, которых обвиняют в блокировании принятия важных вопросов и решений.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Люди выступили в поддержку городского головы Запорожья Владимира Буряка, который вместе со своей партией "Единение" противостоит коалиции депутатов, сложившейся в Запорожском городском совете. Депутаты горсовета уже два месяца игнорируют сессии городского совета, из-за чего в Запорожье заблокировано принятие важных вопросов и решений.
Среди главных проблем - выплаты зарплат работникам медицинской и образовательной отрасли и другим бюджетникам, выделение средств на поддержку льготников (пожилых людей, детей погибших в АТО и ООС военных), финансирование ремонта дорог, домов, в частности на ул. Сержанта Медведева, 7, где на днях произошел пожар, и многие другие.
Участники митинга заявили, что депутаты должны работать, и призвали руководство партий на центральном уровне применить к однопартийцам все возможные методы воздействия и вернуть в сессионный зал своих депутатов, избранных в Запорожском городском совете.
Противостояние в Запорожском городском совете повлекло увольнение Владимиром Буряком секретаря городского совета Анатолия Куртева. Буряк мотивировал свои действия тем, что Анатолий Куртев нарушил антикоррупционное законодательство и внес неправдивую информацию в своей декларации.
По закону мэр города был обязан уволить секретаря горсовета, что он и сделал, отметив, что квота на должность секретаря остается за фракцией "Слуга народа", которая до этого предложила кандидатуру Куртева на эту должность.
Как сообщалось, работники медицинских учреждений Запорожья призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Запорожском городском совете, что вызвала задержку выплаты зарплат медикам и финансирования городской системы здравоохранения.