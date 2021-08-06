У Запоріжжі пройшов мітинг через дії депутатів міськради

У Запоріжжі пройшов мітинг через дії депутатів міської ради, яких звинувачують у блокуванні прийняття важливих питань та рішень.

Люди виступили на підтримку міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, який разом зі своєю партією "Єднання" протистоїть коаліції депутатів, що склалася в Запорізькій міській раді. Депутати міськради вже два місяці ігнорують сесії міської ради, через що в Запоріжжі заблоковано прийняття важливих питань та рішень.

Серед головних проблем - виплати зарплат працівникам медичної й освітньої галузі й іншим бюджетникам, виділення коштів на підтримку пільговиків (літніх людей, дітей загиблих в АТО й ООС військових), фінансування ремонту доріг, будинків, зокрема на вул. Сержанта Медведєва,7, де днями сталася пожежа, та багато інших.

Учасники мітингу заявили, що депутати мають працювати, та закликали керівництво партій на центральному рівні застосувати до однопартійців усі можливі методи впливу та повернути до сесійної зали своїх депутатів, обраних до Запорізької міської ради.

Протистояння у Запорізькій міській раді спричинило звільнення Володимиром Буряком секретаря міської ради Анатолія Куртєва. Буряк мотивував свої дії тим, що Анатолій Куртєв порушив антикорупційне законодавство та вніс неправдиву інформацію до своєї декларації.

За законом мер міста був зобов’язаний звільнити секретаря міськради, що він і зробив, зазначивши, що квота на посаду секретаря залишається за фракцією "Слуга народу", яка до цього запропонувала кандидатуру Куртєва на цю посаду.