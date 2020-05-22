В Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза

В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом сальмонеллез. Причины вспышки устанавливаются.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Отмечается, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов города.

"Проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ рассказали, что острая кишечная инфекция чаще всего попадает в организм человека с зараженной пищей или водой. Возбудители инфекций находятся в сырой и плохо термически обработанной пищи животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Напомним, ранее сообщалось о пищевом отравлении 12 учеников Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. Студенты питались в столовой колледжа.

Также РБК-Украина писало об отравлении 14 человек на горнолыжном курорте в селе Славское Львовской области.