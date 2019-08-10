В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший

В Запорожье утром 10 августа произошел взрыв на территории газовой автозаправки, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, взрыв произошел в 05:25 на АЗС по ул. Донецкое шоссе, 2а, взрыв вызвал пожар, который уже по состоянию на 05:42 был ликвидирован.

"На территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что в результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены 2 автозаправочные колонки.

Фото: взрыв в Запорожье (061.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 6 августа в Одесской области неизвестный взорвал гранату в Роздельнянской центральной районной больнице, в результате взрыва погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что в июле в Никополе (Днепропетровская область) мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.