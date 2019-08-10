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У Запоріжжі стався вибух на АЗС, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 09:46
У Запоріжжі стався вибух на АЗС, є постраждалий
Фото: вибух у Запоріжжі (061.ua)

На території газової автозаправки вибухнув газовий балон автомобіля

У Запоріжжі вранці 10 серпня стався вибух на території газової автозаправки, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вибух стався о 05:25 на АЗС по вул. Донецьке шоссе, 2а, вибух спричинив пожежу, яку вже станом на 05:42 було ліквідовано.

"На території газової автозаправки під час заправки стався хлопок газового балону автомобіля з подальшим загоранням автомобіля, внаслідок чого постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники додають, що внаслідок пожежі знищено один автомобіль та пошкоджено 2 автозаправні колонки. 

 

Фото: вибух у Запоріжжі (061.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 серпня в Одеській області невідомий підірвав гранату у Роздільнянській центральній районній лікарні, в результаті вибуху загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у липні у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, у результаті чого відбувся вибух, через який постраждали дві людини. 

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